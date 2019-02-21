На улице Трефолева в производственном здании горела крыша

С огнем боролись 12 спасателей и три спецмашины.

Сегодня, 14 августа, в Кировском районе произошел пожар. На улице Трефолева, 2, загорелось производственное здание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 15:27. В помещении размерами 20 на 100 метров происходило горение кровли на площади два квадратных метра.

С огнем боролись 12 спасателей и три спецмашины. В 15:52 пожар был ликвидирован.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Pxhere