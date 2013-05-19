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На Заречной горел балкон в жилом доме
Сегодня, 13:10
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На Заречной горел балкон в жилом доме

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Пламя охватило четыре квадратных метра.

В Выборгском районе сегодня, 14 августа, произошел пожар. На Заречной улице, 41, в жилом доме горел балкон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу. 

Пламя вспыхнуло на седьмом этаже. Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12:39. Пламя охватило четыре квадратных метра.

Бороться с огнем прибыли 12 спасателей и три спецмашины. В 12:59 пожар локализовали.        

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.     

Ранее мы писали, что в Ленобласти женщина получила ожоги из-за взрыва газового баллона.

Фото: Piter.tv

Теги: горел балкон, заречная улица, мчс, пожар в доме
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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