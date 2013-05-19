На Заречной горел балкон в жилом доме

Пламя охватило четыре квадратных метра.

В Выборгском районе сегодня, 14 августа, произошел пожар. На Заречной улице, 41, в жилом доме горел балкон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Пламя вспыхнуло на седьмом этаже. Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12:39. Пламя охватило четыре квадратных метра.

Бороться с огнем прибыли 12 спасателей и три спецмашины. В 12:59 пожар локализовали.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Ленобласти женщина получила ожоги из-за взрыва газового баллона.

Фото: Piter.tv