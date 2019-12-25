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В Ленобласти женщина получила ожоги из-за взрыва газового баллона
Сегодня, 9:32
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти женщина получила ожоги из-за взрыва газового баллона

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По предварительным данным, женщина заправила бытовой газовый баллон и поместила его в свой автомобиль.

Жительница Ленинградской области пострадала от взорвавшегося баллона с газом. Подробности стали известны Piter.tv.

Накануне 54-летняя жительница СНТ "Нева" массива Грибное около шести часов вечера была доставлена в Шлиссельбургскую больницу. Женщину госпитализировали с ожогами лица 1-2 степени, в состоянии средней степени тяжести.

По предварительным данным, женщина заправила бытовой газовый баллон и поместила его в свой автомобиль. Почувствовав запах газа, автомобилистка остановилась и проверила баллон. В этот момент он взорвался.

Утром на территории "Красного треугольника" потушили пожар в гараже.

Фото: Piter.tv

Теги: газ, газовый баллон
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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