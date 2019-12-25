В Ленобласти женщина получила ожоги из-за взрыва газового баллона

По предварительным данным, женщина заправила бытовой газовый баллон и поместила его в свой автомобиль.

Жительница Ленинградской области пострадала от взорвавшегося баллона с газом. Подробности стали известны Piter.tv.

Накануне 54-летняя жительница СНТ "Нева" массива Грибное около шести часов вечера была доставлена в Шлиссельбургскую больницу. Женщину госпитализировали с ожогами лица 1-2 степени, в состоянии средней степени тяжести.

По предварительным данным, женщина заправила бытовой газовый баллон и поместила его в свой автомобиль. Почувствовав запах газа, автомобилистка остановилась и проверила баллон. В этот момент он взорвался.

Утром на территории "Красного треугольника" потушили пожар в гараже.

Фото: Piter.tv