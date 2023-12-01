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На территории "Красного треугольника" потушили пожар в гараже

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Горело на площади 150 кв. метров.

В Адмиралтейском районе Петербурга потушили пожар в гараже размером 12х15 метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Напомним, утром поступило сообщение о пожаре на набережной Обводного канала, д. 134А, корп. 12 (территория "Красного треугольника"). Тогда сообщалось, что в гараже размером 6х10 метров происходит горение на площади 50 м2.

По уточненной информации, в гараже размером 12х15 метров горело на площади 150 кв. метров.

В 8:21 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

Видео: Piter.tv

Теги: обводный канал
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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