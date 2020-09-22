  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:58
140
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На набережной Обводного канала горит гараж

0 0

Клубы дыма увидели читатели Piter.tv с Витебского проспекта.

В Адмиралтейском районе утром 14 августа загорелся гараж. Клубы дыма увидели читатели Piter.tv с Витебского проспекта.

На пульт дежурного в 07:05 поступило сообщение о пожаре на набережной Обводного канала, д. 134А, корп. 12. В гараже размером 6х10 метров происходит горение на площади 50 м2.                   

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. С огнём борются 2 единицы техники и 10 человек личного состава МЧС.

Ранее при пожаре на улице Пилотов погибла женщина.

Видео: Piter.tv

Теги: горит гараж, набережная обводного канала
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии