При пожаре на улице Пилотов погибла женщина

Обстоятельства случившегося уточняются.

В Московском районе 13 августа произошел квартирный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании по адресу: улица Пилотов, 18А, корпус 4, поступила на пульт спасателей в 17:56. На кухне площадью 12 "квадратов" в однокомнатной квартире полыхала обстановка на 7 "квадратах". Пожар ликвидировали к 18:16.

На месте происшествия нашли тело женщины. Тушили огонь 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что на Поклонногорской случился пожар в неэксплуатируемом здании.

Фото: Piter.TV