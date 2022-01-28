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При пожаре на улице Пилотов погибла женщина
Сегодня, 18:45
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При пожаре на улице Пилотов погибла женщина

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Обстоятельства случившегося уточняются.

В Московском районе 13 августа произошел квартирный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании по адресу: улица Пилотов, 18А, корпус 4, поступила на пульт спасателей в 17:56. На кухне площадью 12 "квадратов" в однокомнатной квартире полыхала обстановка на 7 "квадратах". Пожар ликвидировали к 18:16. 

На месте происшествия нашли тело женщины. Тушили огонь 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что на Поклонногорской случился пожар в неэксплуатируемом здании.

Фото: Piter.TV

Теги: при пожаре погибла женщина, улица пилотов
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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