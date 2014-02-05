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На Поклонногорской случился пожар в неэксплуатируемом здании
Сегодня, 15:37
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На Поклонногорской случился пожар в неэксплуатируемом здании

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На объекте работали две спецмашины и 10 спасателей. 

Сегодня, 13 августа, в Приморском районе произошел пожар. На Поклонногорской в дома № 48  вспыхнуло пламя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании поступил в 14:45. В неэксплуатируемом здании размером 5х6 метров происходило горение мусора на площади 20 квадратных метров.   

Пожар потушили за 12 минут. На объекте работали две спецмашины и 10 спасателей. 

В результате пожара никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на перекрестке Панфилова и Среднеохтинского проспекта ограничат движение.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пожар неэксплуатируемом здании, поклонногорская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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