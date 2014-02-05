На Поклонногорской случился пожар в неэксплуатируемом здании

Сегодня, 13 августа, в Приморском районе произошел пожар. На Поклонногорской в дома № 48 вспыхнуло пламя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.
Сигнал о возгорании поступил в 14:45. В неэксплуатируемом здании размером 5х6 метров происходило горение мусора на площади 20 квадратных метров.
Пожар потушили за 12 минут. На объекте работали две спецмашины и 10 спасателей.
В результате пожара никто не пострадал. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что на перекрестке Панфилова и Среднеохтинского проспекта ограничат движение.
Фото: Piter.tv
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