Вознесенское шоссе в Колпинском районе привели в нормативное состояние

Протяженность полностью обновленной трассы составляет более 5 км.

В Колпинском районе Ленинградской области в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" было произведено обновление Вознесенского шоссе. Всю поверхность трассы и прилегающие к ней тротуары привели в нормативное состояние, – следует из сообщения Telegram-канала "Дороги и мосты Петербурга".

Трасса обновлена полностью, ее протяженность составляет порядка 5,14 км. На участке от железнодорожной станции Колпино до Петрозаводского шоссе специалисты выполнили фрезерование старого дорожного покрытия, укладку асфальтобетона, а также отремонтировали тротуары общей площадью свыше 3 тыс кв м. Telegram-канал "Дороги и мосты"

До этого в рамках упомянутого нацпроекта в Колпинском районе дорожники отремонтировали еще два участка дорог – на Тверской улице и Шлиссельбургском шоссе.

Ранее мы рассказывали, что первый этап ремонта на участке трассы "Ушково - Гравийное" подходит к концу.

Фото: Telegram / Дороги и мосты Петербурга