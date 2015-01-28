Вознесенское шоссе в Колпинском районе привели в нормативное состояние

В Колпинском районе Ленинградской области в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" было произведено обновление Вознесенского шоссе. Всю поверхность трассы и прилегающие к ней тротуары привели в нормативное состояние, – следует из сообщения Telegram-канала "Дороги и мосты Петербурга".
Трасса обновлена полностью, ее протяженность составляет порядка 5,14 км. На участке от железнодорожной станции Колпино до Петрозаводского шоссе специалисты выполнили фрезерование старого дорожного покрытия, укладку асфальтобетона, а также отремонтировали тротуары общей площадью свыше 3 тыс кв м.
Telegram-канал "Дороги и мосты"
До этого в рамках упомянутого нацпроекта в Колпинском районе дорожники отремонтировали еще два участка дорог – на Тверской улице и Шлиссельбургском шоссе.
Ранее мы рассказывали, что первый этап ремонта на участке трассы "Ушково - Гравийное" подходит к концу.
Фото: Telegram / Дороги и мосты Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все