Первый этап ремонта на участке трассы "Ушково - Гравийное" подходит к концу

В Приозерском районе Ленинградской области завершился первый этап работ на трассе "Ушково - Гравийное". Дорожники заменили асфальтовое покрытие на шестикилометровом участке от Сосново до Снегиревки. В настоящее время специалисты занимаются устройством дренажной системы.
На данном этапе ведутся работы по установке дорожных знаков, нанесению разметки и укреплению обочин. Также планируется обновить автобусные остановки на этом участке.
Второй этап реконструкции трассы "Ушково – Гравийный" начнется весной 2025 года. Подрядчикам предстоит заменить асфальтовое покрытие на участке длиной около 11 километров, начиная от Снегиревки и заканчивая Запорожским.
Ранее мы сообщили о том, что мост через Свирь разведут на 2 часа 8 ноября.
Фото и видео: Telegram / Dorogi_lo
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