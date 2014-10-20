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Первый этап ремонта на участке трассы "Ушково - Гравийное" подходит к концу

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В настоящее время специалисты занимаются устройством дренажной системы.

В Приозерском районе Ленинградской области завершился первый этап работ на трассе "Ушково - Гравийное". Дорожники заменили асфальтовое покрытие на шестикилометровом участке от Сосново до Снегиревки. В настоящее время специалисты занимаются устройством дренажной системы.

На данном этапе ведутся работы по установке дорожных знаков, нанесению разметки и укреплению обочин. Также планируется обновить автобусные остановки на этом участке.

Второй этап реконструкции трассы "Ушково – Гравийный" начнется весной 2025 года. Подрядчикам предстоит заменить асфальтовое покрытие на участке длиной около 11 километров, начиная от Снегиревки и заканчивая Запорожским.

Ранее мы сообщили о том, что мост через Свирь разведут на 2 часа 8 ноября.

Фото и видео: Telegram / Dorogi_lo

Теги: дорожники ленобласти, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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