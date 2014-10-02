Мост через Свирь разведут на 2 часа 8 ноября

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сообщило о временном закрытии движения на участке трссы Р-21 "Кола". 8 ноября 2024 года с 12:50 до 15:00 проезд автотранспорта будет невозможен из-за разводки моста через реку Свирь, находящегося на 236 километре трассы Р-21, вблизи города Лодейное Поле в Ленобласти.
Разводка моста необходима для пропуска буксира "Озёрный-213", теплохода "Капитан Фирсов" и буксира "Витязь" с максимальным высотным габаритом 25,10 метра.
ФКУ Упрдор "Северо-Запад" настоятельно рекомендует учитывать эту информацию при составлении маршрутов передвижения.
Ранее мы сообщили о том, что на мосту через Сарью в Ленобласти введут реверсивное движение.
Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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