Мост через Свирь разведут на 2 часа 8 ноября

Разводка моста необходима для пропуска буксира "Озёрный-213", теплохода "Капитан Фирсов" и буксира "Витязь" с максимальным высотным габаритом 25,10 метра.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сообщило о временном закрытии движения на участке трссы Р-21 "Кола". 8 ноября 2024 года с 12:50 до 15:00 проезд автотранспорта будет невозможен из-за разводки моста через реку Свирь, находящегося на 236 километре трассы Р-21, вблизи города Лодейное Поле в Ленобласти.

Разводка моста необходима для пропуска буксира "Озёрный-213", теплохода "Капитан Фирсов" и буксира "Витязь" с максимальным высотным габаритом 25,10 метра.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" настоятельно рекомендует учитывать эту информацию при составлении маршрутов передвижения.