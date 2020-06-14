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Пушку времен ВОВ подняли со дна Невы

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Чуть позднее пушку установят на открытой площадке Музея-диорамы "Прорыв блокады Ленинграда".

В воскресенье, 14 июня, со дна Невы в Кировском районе Ленобласти подняли 76-ти миллиметровую полковую пушку времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе Совфеда.

Отмечается, что водолазы обнаружили орудие еще 20 мая. Скоро его отправят на реставрацию на Невский судостроительный-судоремонтный завод в Шлиссельбурге. После этого пушку установят на открытой площадке Музея-диорамы "Прорыв блокады Ленинграда". Помимо этого планируется определить принадлежность пушки к войсковой части и узнать судьбу артиллерийского расчета.

Ранее мы писали, что в поселке Александровская нашли снаряд времен ВОВ

Видео: vk.com/kirovsk_online

Теги: вов, пушка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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