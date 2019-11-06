В поселке Александровская нашли снаряд времен ВОВ

Находка была сделана при проведении земляных работ.

Днем в пятницу, 5 июня, в Пушкинском районе Петербурга был найден артиллерийский снаряд в 152 миллиметра времен Великой Отечественной войны. Снаряд обнаружили при проведении земляных работ в поселке Александровская, у дома №16 по Пулковской улице.

Боеприпас вывезли силами служащих Западного военного округа.

Ранее мы сообщали о том, что по итогам рабочей встречи губернатора Петербурга Александра Беглова и главы МЧС РФ Евгения Зиничева стало известно, что Северная столица будет закупать новую технику для подразделений МЧС.

Фото: архив пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу