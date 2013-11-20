В Москве нашли похожий на снаряд предмет

На месте работает оперативная группа по разминированию.

В среду, 21 июня, в Юго-Восточном административном округе Москвы была найдена машина с предметом, похожим на снаряд. Об этом сообщил телеканал "360", ссылаясь на свой источник.

Подозрительная находка была сделана примерно в 13:00 во время проведения строительных работ на 1-м Курьяновском проезде. На место выдвинулись экстренные службы.

Сейчас информация о снаряде подтвердилась: на месте работает оперативная группа по разминированию.

Ранее мы сообщили о том, что молодой человек, взорвавший петарды в банке Химок, оказался жертвой мошенников.

Фото: Piter.TV