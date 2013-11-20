Молодой человек, взорвавший петарды в банке Химок, оказался жертвой мошенников

По словам поджигателя петард, его убедили купить пачку из 100 фейерверков под предлогом того, что ФСБ проводит операция по поимке мошенника.

Накануне, 20 июня, в отделении банка в Химках произошёл взрыв петард. Задержанный на месте молодой человек заявил, что стал жертвой мошенников. Видеозапись с допроса разместил телеканал "360".

По словам поджигателя петард, 16 июня ему позвонили неизвестные с предложением открыть банковскую карту, а затем убедили его в том, что со стороны банка якобы произошла попытка оформить кредит размером 150 тысяч рублей на его имя. Для того, чтобы обезопасить средства, молодому человеку предложили перевести средства на другие счета. Аферисты использовали удостоверение сотрудника Центробанка и другие документы, а также угрожали жертве обмана обыском и изъятием денег: таким образом они смогли выманить сначала 370 тыс. рублей, затем 16 тыс. долларов (около 1,2 млн рублей).

Затем вместе с этим меня смогли сломать и убедили купить пачку из 100 фейерверков за 11 тысяч. Сказали, что якобы совместно с ФСБ проводится операция по поимке мошенника и это нужно для подачи сигнала. рассказал задержанный

Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК Ф "Хулиганство".

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Видео: телеканал "360"