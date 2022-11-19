Появились подробности о возгорании четырёхтажного здания в Москве

Всех людей уже вывели из здания, данных о пострадавших не поступало.

В российской столице загорелся четырёхэтажный дом. Подробности пожаре по адресу: Рязанский проспект, д. 8, стр. 10 сообщил источник телеканал "360".

По предварительным данным, в находящемся на реконструкции производственном здании загорелась кровля. Очевидцы происшествия запечатлели на видео клубы густого дыма.

Возгорание было локализовано, его площадь составила около 100 кв.м.

Всех людей вывели из здания, данных о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщили о том, что момент взрыва в Курской области попал на видео.

Видео: телеканал "360"