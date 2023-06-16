Момент взрыва в Курской области попал на видео

В ГУ МЧС заметили, что пострадавших на текущий момент нет.

Момент взрыва на территории российского региона, после которого начался пожар на территории склада хранения пуха, попал на запись с камеры домофона одного из жилых зданий. Очевидцы из Курской области рассказали, что услышали звук, напоминающий взрыв, около 02:14 утра по московскому времени. После этого зафиксировано возгорание в административном помещении предприятия "Белполь". По предварительной информации, беспилотник мог атаковать вышку связи, но, только задел ее, а затем влетел в здание предприятия. Пресс-служба МЧС России объявила о том, что информация о пострадавших на данный момент не поступала.

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Фото и видео: Telegram / BAZA