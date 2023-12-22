Глава МЧС заявил о вероятности второй волны паводка в Алтайском крае

Александр Куренков заслушал доклад Виктора Томенко о ситуации в регионе.

Глава российского экстренного ведомства Александр Куренков заявил о том, что, несмотря на стабилизацию ситуацию с весенним паводком в Алтайском крае, все еще существует вероятность второй волны, поэтому расслабляться нельзя. Такие данные чиновник предоставил на рабочем заседании, проводимом в рамках правительственной комиссии по региону.

Сегодня мы облетели некоторые районы и ознакомились с обстановкой. Она стабилизируется, но с учетом климатических и территориальных особенностей есть вероятность второй волны паводка, поэтому расслабляться нельзя. Александр Куренков, глава МЧС РФ

В профильном ведомстве подчеркнули, что входе совещания были даны прогнозы на паводкоопасный период, а также принимаемые местным руководством меры по минимизации негативных последствий. Министру из ГУ МЧС доложили о процессе оценки ущерба на пострадавших территориях. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил слаженную и оперативную работу всех взаимодействующих структур, функционирование пунктов временного размещения. Дополнительно власти проводят адресную работу с населением.

Глава МЧС России прибыл в Оренбург.

Фото и видео: ГУ МЧС России