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Глава МЧС России прибыл в Оренбург

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Куренков проверит исполнение распоряжений по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Оренбург. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Самолет с Куренковым приземлился в Оренбурге, где остается напряженной ситуация с прохождением весеннего паводка. Глава МЧС проверит исполнение распоряжений по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оказание помощи пострадавшему населению. Также Куренков оценит развитие паводка.

Ранее мы сообщали, что в Ижевске ликвидировали крупный пожар на складе.

Видео: МЧС России

Теги: александр куренков, мчс россии, оренбург, паводки
Категории: Лента новостей, Новости России,

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