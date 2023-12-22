Глава МЧС России прибыл в Оренбург

Куренков проверит исполнение распоряжений по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Оренбург. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Самолет с Куренковым приземлился в Оренбурге, где остается напряженной ситуация с прохождением весеннего паводка. Глава МЧС проверит исполнение распоряжений по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оказание помощи пострадавшему населению. Также Куренков оценит развитие паводка.

Ранее мы сообщали, что в Ижевске ликвидировали крупный пожар на складе.

Видео: МЧС России