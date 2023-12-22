Позже стало известно, что в результате пожара погиб один человек.

В Ижевске ликвидировали крупный пожар на складе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в ночь на 11 апреля. Поступило сообщение о пожаре в здании по производству пакетов. Площадь возгорания составила 1 000 квадратных метров. По предварительной информации, 36 человек эвакуировались самостоятельно. Позже стало известно, что в результате пожара погиб один человек.

В тушении огня участвовали 80 человек и 27 единиц техники. Спустя время пожар был локализован. Двое человек обратились за медицинской помощью.

Ранее мы сообщали, что в Краснодарском крае ликвидировали открытое горение на складах.

Видео: МЧС России