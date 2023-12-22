В тушении огня участвовали 67 специалистов и 20 единиц техники.

В Краснодарском крае ликвидировали открытое горение на складах. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел вечером 7 апреля в поселке Индустриальный. Поступило сообщение о пожаре в двух ангарах с материалами для изготовления обуви. Площадь возгорания составила 1800 квадратных метров.

В тушении огня участвовали 67 специалистов и 20 единиц техники. Спустя время пожар был локализован.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане после пожара в жилом доме спасли человека из-под завалов.

Видео: МЧС России