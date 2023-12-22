В тушении огня участвовали 32 специалиста и 10 единиц техники.

В Татарстане после пожара в жилом доме спасли человека из-под завалов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел вечером 6 апреля в городе Нурлат. В двухэтажном жилом доме в результате хлопка газовоздушной смеси произошел пожар. Огонь охватил четыре квартиры на двух этажах. Общая площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

Сотрудники МЧС из-под завалов спасли одного человек. Еще трое были эвакуированы из подъезда. В тушении огня участвовали 32 специалиста и 10 единиц техники.

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Видео: МЧС России