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В Татарстане после пожара в жилом доме спасли человека из-под завалов

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В тушении огня участвовали 32 специалиста и 10 единиц техники.

В Татарстане после пожара в жилом доме спасли человека из-под завалов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел вечером 6 апреля в городе Нурлат. В двухэтажном жилом доме в результате хлопка газовоздушной смеси произошел пожар. Огонь охватил четыре квартиры на двух этажах. Общая площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

Сотрудники МЧС из-под завалов спасли одного человек. Еще трое были эвакуированы из подъезда. В тушении огня участвовали 32 специалиста и 10 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области на трассе М-4 "Дон" опрокинулся бензовоз.

Видео: МЧС России

Теги: жилой дом, пожар, татарстан
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, Пожар,

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