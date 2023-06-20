В подмосковных Химках в отделении банка прогремел взрыв из-за брошенных петард

Подозреваемый задержан, причины произошедшего устанавливаются.

Россиянин, устроивший дебош с петардами в банке на территории подмосковного города Химки, объяснил свой поступок правоохранительным органам. Москвич пояснил, что планировал таким образом избавиться от телефонных мошенников. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы региональной прокуратуры. Подозреваемому 19-лет, он занимался преступлением, ведя при этом прямой эфир в социальных сетях. В настоящее время юноша задержан.

По предварительной информации, сегодня утром 19-летний житель столицы поджег и закинул в здание отделения банка на улице Московская коробку с фейерверком. Молодой человек свои действия объяснил желанием избавиться от звонков "телефонных мошенников. пресс-служба прокуратуры по региону

Известно, что по поручению исполняющего обязанности прокурора Московской области Андрея Ганцева Химкинская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин произошедшего, а также мониторит ход и результаты процессуальной проверки инцидента.

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Фото и видео: Telegram / Прокуратура Московской области