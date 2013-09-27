Полигон "Новый свет-ЭКО" обретёт временную дорогу за 31 млн рублей

Подрядчику необходимо будет проложить 400 м дорожного полотна шириной 8 м с помощью бульдозера и экскаватора.

ООО "Новый свет-ЭКО" объявило запрос оферт по обустройству временной дороги на одноимённом полигоне. Судя по данным портала госзакупок, начальная цена контракта составляет 31,1 млн рублей.



Инфраструктуру нужно создать вблизи посёлка Новый Свет Гатчинского района Ленобласти. Подрядчику необходимо будет проложить 400 м дорожного полотна шириной 8 м с помощью бульдозера и экскаватора. Также необходимо предусмотреть дорожных откос. Условия должны быть выполнены за 100 календарных дней.



Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 20 июня.



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Фото: Прокуратура Ленобласти (архив)