"Горэлектротранс" определил поставщика 116 трамваев в Петербург

Несмотря на то, что победитель не обозначен на портале госзакупок, известно, что на конкурс была подана только одна заявка от ООО «ПК Транспортные системы».

СПб ГУП "Горэлектротранс" объявил итоги тендера на поставку 116 трамваев общей стоимостью 16,5 млрд рублей. Несмотря на то, что победитель не обозначен на портале госзакупок, известно, что на конкурс была подана только одна заявка от ООО "ПК Транспортные системы". Участие в конкурсе представители компании подтвердили изданию "Ъ-СПб".

Согласно законодательству, конкурс был признан несостоявшимся. Таким образом, контракт будет заключен с единственным участником по начальной цене, равной 16,5 млрд рублей.

Напомним, что в рамках закупки годах ООО "ПК Транспортные системы" поставит 17 односекционных вагонов, 62 двухсекционных, 36 трёхсекционных и один трёхсекционный трамвай в период 2023-2026 г.г. Конкурс объявляют уже не первый раз, предыдущая попытка была отменена из-за несоответствия требованиям закупки единственного участника.

Фото: Piter.TV