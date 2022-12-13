"Горэлектротарнс" отменил аукцион на поставку 116-ти трамваев на 16,5 млрд рублей

Заявку подал только 1 участник, который не соответствовал требованиям, указанным в документации к закупке.

ГУП "Горэлектротранс" отменил тендер на поставку в Северную столицу 116-ти новых трамваев. Начальная цена контракта составляла 16,5 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные портала ЕИС.

Заявку на участие в конкурсе подало только 1 предприятие, однако оно не соответствовало требованиям, указанным в документации к закупке. Это выяснилось на заседании комиссии, которое проходило во вторник, 17 мая.

В закупке были указаны различные типы электротранспорта, в частности, трёхсекционные, двухсекционные и односекционные низкопольные трамваи. Их должны были поставить в период с 2023 по 2026 год, однако теперь сроки сдвигаются.

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Фото: Piter.TV