Водолазы Росгвардии обнаружили боеприпас на дне Зимней канавки

Взрывотехники-водолазы ОМОН идентифицировали находку как минометную мину калибра 120 мм времён Великой Отечественной войны.

При проведении профилактического осмотра каналов и рек Петербурга, при проверке канала "Зимняя канавка" водолазами подразделения СОБР и взвода катеров специальной моторизованной воинской части Северо-Западного округа Росгвардии был обнаружен предмет со следами сильной коррозии, похожий на артиллерийский боеприпас. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии.

К месту обнаружения незамедлительно выехала группа разминирования, экипажи на катерах транспортного ОМОН "Балтика" обеспечивали перекрытие судоходства на указанном участке реки Мойки.

Взрывотехники-водолазы ОМОН идентифицировали находку как минометную мину калибра 120 мм времён Великой Отечественной войны. Они изъяли из воды боеприпас и вывезли на специализированный полигон для уничтожения.

Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области