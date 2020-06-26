РФ перебросила ПВО к северу от военной авиабазы.

Неожиданный маневр российских ПВО в Сирии удивил Турцию. В Twitter-аккаунте Veterans Today рассказали о том, что военные из РФ разместили собственные средства противовоздушной обороны таким способом, чтобы добиться полного контроля за позициями боевиков. Комплексы могут отслеживать удары по позициям сирийской правительственной армии со стороны Анкары и подконтрольных ей боевиков. В издании добавили, что эта новость стала для Турции неожиданностью.

"Панцирь-С1" и "Тор" размещены на несколько десятков километров к северу от военной авиабазы Хмеймим. Благодаря такому маневры РФ смогла отразить ночное нападение двух десятков дронов. Беспилотники оказались рассекречены задолго до подлета к периметру.

В настоящее время неизвестно, когда именно российские ПВО были перебазированы от авиабазы.

Возле российской базы Хмеймим сбили два беспилотника террористов.

Видео: Минобороны России

