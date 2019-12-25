На авиабазе Хмеймим установили мемориал погибшим медсестерам из России

Надежда Дураченко и Галина Михайлова погибли в Алеппо в 2016 году.

На российской авиабазе Хмеймим в Сирии установили мемориал погибшим медсестерам из России. Памятник посвящен подвигу Надежды Дураченко и Галины Михайловой, которые скончались в Алеппо в 2016 году.

Напомним, что 5 декабря 2016 года мобильный военный госпиталь из РФ оказывал помощь местному населению. Он подвергнулся атаке со стороны артиллерии противника. Медсестры из Биробиджана погибли. Данную трагедию в Минобороны России оценили как спланированное убийство. Ответственность за инцидент возложена на сирийскую оппозицию и западных покровителей террористов.

На территории медицинского отряда установлен памятник сержантам Дураченко Надежде Владимировне и Михайловой Галине Викторовне, трагически погибшим при выполнении воинского долга в городе Алеппо Александр Чайко, генерал-лейтенант в Сирии

В честь погибших медсестер военные дали оружейный салют. К мемориалу возложили цветы. На камне выгравированы портреты погибших женщин, а также даты их жизни.

Трое российских военных пострадали при подрыве колонны в Сирии.