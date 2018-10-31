МО Сирии: Израиль нанес удар по аэропорту Алеппо

Обстрел привел к материальным потерям и выводу гавани из строя.

Израиль нанес удар по международному аэропорту Алеппо. Об этом сообщили в Министерстве обороны Сирии.

В опубликованном заявлении военного ведомства отмечается, что удары по аэропорту с воздуха нанесли вечером 14 октября. Сообщается, что данные действия привели к материальным потерям и выводу гавани из строя. По информации СМИ, израильская сторона обстреляла двумя ракетами ВВП аэропорта.

Ранее Блинкен заявил, что США не пойдут на нормализацию отношений с Сирией, несмотря на решение ЛАГ.

Видео: Telegram / SHOT