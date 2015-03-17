В Кремле прокомментировали ситуацию в Алеппо

Дмитрий Песков отреагировал на недавние сообщения от Минобороны Сирии.

В Москве назвали посягательством на суверенитет Сирии ситуацию в Алеппо. Наша страна выступает за наведение порядка в регионе. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 29 ноября сделал официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля прокомментировал вопрос СМИ о том, как власти могли бы охарактеризовать ситуацию, которая сейчас сложилась на иностранной земле.

Что касается ситуации вокруг Алеппо, то, конечно, это посягательство на суверенитет Сирии в этом регионе. И мы выступаем за то, чтобы власти Сирии скорее навели порядок в этом районе и восстановили конституционный порядок. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что ранее министерство обороны Сирии заявило о том, что местные Вооруженные силы отреагировали на атаку террористов, произошедшую в провинциях Алеппо и Идлиб. В результате инцидента боевики понесли большие потери в технике и живой силе. Сирийская газета Al Watan сообщила аудитории со ссылкой на собственные военные источники о том, что армия совершила удары по линиям снабжения боевиков, расположенных в западном направлении от города Алеппо. Также военнослужащие напали на скопления террористов в Идлибе.

В Кремле призвали решать первопричины конфликта на Украине.

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