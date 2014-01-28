В Кремле призвали решать первопричины конфликта на Украине

Дмитрий Песков отреагировал на планы Запада отправить на Украину миротворцев.

Для выхода на траекторию мирного урегулирования украинского конфликта для начала нужно решать первопричины. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 29 ноября сделал официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля призвал рассматривать данный вопрос глубже, чем просто отправка миссии миротворцев на территорию. Таким образом спикер отреагировал на вопрос СМИ о том, допускает ли Москва размещение каких-либо миротворческих сил на Украине.

То есть это раз, это первопричины. А еще это, собственно, те тезисы, которые изложил президент, выступая в июне месяце перед руководящим составом министерства иностранных дел. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что пресс-бюро Службы внешней разведки России 2в пятницу сообщило о том, что коллективный Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый "миротворческий контингент" с общей численностью около 100 тысяч человек. В СВР полагают, что речь идет о фактической оккупации украинской земли.

В Кремле отреагировали на сообщения о якобы визите Асада в Россию.

Фото и видео: Telegram / ТАСС