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В Кремле отреагировали на сообщения о якобы визите Асада в Россию

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Дмитрий Песков не стал реагировать на появившиеся данные в ТГ-каналах.

В Москве отказались комментировать сообщения, опубликованные в нескольких Telegram-каналах о якобы приезде на российскую территории президента Сирии Башара Асада. В ходе регулярного брифинга с журналистами от 29 ноября СМИ попросили официального представителя администрации при президенте Владимире Путине подтвердить сведения. Однако Дмитрий Песков уточнил, что не может ничего сказать по данному поводу.

Мне нечего сказать по этому вопросу.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Москва не вмешивалась в выборы в Румынии, заявил Песков.

Фото и видео: Telegram / Вести

Теги: башар асад, дмитрий песков, кремль
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости Сирии, Новости России,

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