В Кремле указали на бездоказательность обвинений.

Москва не вмешивалась и не собирается вмешиваться в электоральные процессы в Румынии, а все обвинения подобного рода беспочвенны. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 29 ноября сделал официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков.

Мы вообще не имеем обыкновения вмешиваться в выборы в других странах, в частности, в Румынии. Не собираемся это делать и сейчас. Любые обвинения на этот счет абсолютно беспочвенные, голословные. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что на территории Румынии 24 ноября состоялись выборы главы государства. Такое мероприятие проводится раз в пять лет. По результатам первого тура голосования лидирующую позицию занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94 процентами голосов избирателей. Политик проводил предвыборную кампанию в TikTok. У лидера оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и Вашингтоном, указано 19,18 процентов поддержки. Второй тур выборов в европейской стране намечен на 8 декабря.

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