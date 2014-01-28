Песков: РФ ударила по объектам ВПК Украины в ответ на применение западных ракет

В Кремле назвали российские удары ответом Киеву и Западу.

Российские Вооруженные силы наносили собственные ракетные удары исключительно по целям, которые имеют отношение к работе украинского военно-промышленного комплекса. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 29 ноября сделал официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля указал на то, что речь идет об ответе на решение Белого дома разрешить армии киевского режима бить западным дальнобойным оружием по российской территории.

Воздушный удар по объектам ВПК Украины и объектам, которые имеют прямое или косвенное отношение к обеспечению деятельности в ВПК, был ответной акцией. Было ответом на двукратное использование американских ракет... Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: "Газпром" не выражал желание продать "Северный поток - 2" американцам.

Фото и видео: Telegram / Вести