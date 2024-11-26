В Кремле оценили предложения Стивена Линча.

В Москве не слышали о том, что компания "Газпром" не выражала собственное желание продать трубопровод "Северный поток - 2" американским гражданам или фирмам. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 26 ноября сделал официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков. Таким образом чиновник из Кремля прокомментировал вопрос СМИ о словах иностранного инвестора из США Стивена Линча, который выразил готовность купить газопровод, размещенный в Балтийском море.

Я не слышал, чтобы все акционеры выступили за то, чтобы выставить на торги этот объект критической энергетической инфраструктуры. Не слышал также, что российская сторона в лице "Газпрома" хотела бы его продать. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля.

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