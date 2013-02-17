Кремль начал подготовку к посланию президента Федеральному собранию

Дмитрий Песков назвал сроки, в которые президент РФ выступит перед законодателями и членами правительства.

Послание российского президента Федеральному собранию уже готовится. Соответствующее заявление сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля уточнил, что глава государства выступит с обращением в 2025 году. Мероприятие состоится в конце зимнего периода или в начале весны. В Москве уточнили, что сейчас совершенно точно понятно, что послание не будет оглашено до конца 2024 года.

Ну, конечно. Оно готовится заблаговременно, этот процесс растянутый во времени. Пока нет точных дат. Сейчас, собственно, послание оглашается традиционно весной где-то, в конце зимы. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что согласно Конституции России, президент страны обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства". В своей речи глава государства традиционно излагает собственную оценку мировой ситуации, а также обозначает задачи кабинету министров и законодателям на перспективу.

В Кремле ответили на вопрос о возможности мобилизации.

Фото и видео: Telegram / ТАСС, Варвара Соболева