Дмитрий Песков сообщили о большом потоке желающих отправиться на СВО.

Речи о проведении на российской территории мобилизации гражданского населения не ведется. Соответствующее заявление сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля дал интервью 16-летней журналистке из Луганска Фаине Савенковой, которая в настоящее время проходит практику в информационном агентстве "РИА Новости". Ранее несовершеннолетняя девушка оказалась в украинской националистической базе "Миротворец" за призыв к ООН в защиту детей на Донбассе.

О мобилизации речи никакой не ведется. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков назвал главный месседж заявления Путина о ракете "Орешник".

Фото и видео: Telegram / РИА Новости