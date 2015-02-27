В Кремле рассказали об ожиданиях от администрации Байдена после вчерашнего посыла Путина Западу.

Безрассудные действия стран коллективного Запада, поставляющих ракеты армии киевского режима, не останутся без реакции российской стороны и это - главное во вчерашнем заявлении российского президента Владимира Путина. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 22 ноября сделал официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков. Таким образом чиновник из Кремля прокомментировал вопрос СМИ о том, каков был основной месседж (сигнал) обращения главы государства. В Москве уточнили, что собственные возможности по противодействию противникам наша страна четко продемонстрировала, а также обозначила контуры дальнейших ответных действий на тот случай, если наши озабоченности не будут приняты во внимание. После видеообращения Путина никаких контактов с администрацией Джо Байдена не фиксировалось.

Мы, конечно, предпочли бы, чтобы Вашингтон прислушался к заявлениям российского президента, которые он сделал несколько месяцев назад в Петербурге, где он абсолютно исчерпывающе изложил нашу позицию по разрешениям использовать иностранную ракетную технику для ударов вглубь российской территории. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: РФ рассчитывает на ответственность Запада в ядерном сдерживании.

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