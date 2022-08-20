Песков: РФ рассчитывает на ответственность Запада в ядерном сдерживании

В Кремле рассказали о позиции Запада по стратегическим видам вооружения.

Москва занимает ответственную позицию, потому не стремится не допустить ядерного конфликта на мировой арене. На такой же подход, лишенный провокаций, страна рассчитывает и со стороны коллективного Запада. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 21 ноября сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник из Кремля прокомментировал заявление Пентагона о готовности Вашингтона к обмену ядерными ударами.

Мы подчеркивали в контексте нашей ядерной доктрины, что Россия занимает ответственную позицию в плане того, чтобы прикладывать максимум усилий по недопущению подобного. Мы рассчитываем, что и другие страны будут занимать такую же ответственную позицию, не заниматься провокационными действиями. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что сотрудник Стратегического командования (STRATCOM), местный контр-адмирал из США Томас Бьюкенен выступил со словами о том что США, хотя и не стремятся к обмену ядерными ударами, но готовы к подобному развитию сценария "на наиболее приемлемых условиях".

Песков назвал информацию о применении Storm Shadow по целям в РФ эскалацией.

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