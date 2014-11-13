Песков назвал информацию о применении Storm Shadow по целям в РФ эскалацией

В Кремле уточнили, что тема находится в поле зрения Минобороны РФ.

В Москве прокомментировали сообщение иностранного информационного агентства The Bloomberg о применении Вооруженными силами Украины ракет Storm Shadow британского производства по цели, расположенной на территории Курской области. В Кремле назвали происходящее очередным витком эскалации напряженности в регионе конфликта. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 2й ноября сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник отреагировал на вопрос СМИ о том, как власти оценивают такое развитие событий, учитывая подтвержденные сведения о применении ракет ATACMS по целям, находящимся на территории России.

Я сейчас не хотел бы чего-то дополнительно говорить по той тематике, которая является прерогативой нашего военного ведомства. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о якобы применении РФ МБР на Украине.

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