"Академик Черский" больше не принадлежит "Газпрому".

Способное достроить "Северный поток — 2" судно сменило владельца. Судно "Академик Черский" перестало принадлежать российской компании "Газпром". Об этом говорится в материалах предприятия. В июне журналисты узнали о том, что трубоукладчик сменит владельца. Контроль за кораблем взял на себя Самарский теплоэнергетический имущественный фонд, который входит в группу "Газпрома".

В последнем списке аффилированных лиц компании от 30 июня фонд уже не значится. СТИФ продолжает оставаться действующим юридическим лицом согласно Единому государственному реестру.

Напомним, что "Газпром" приобрел судно "Академик Черский" в 2015 году. С 2016 года трубоукладчик находился под управлением "Газпром флота". Сейчас судно находится в немецком порту Мукран. Этот центр считается логистическим пунктом российского проекта "Северный поток — 2".

Метания судна для завершения "Северного потока-2" объяснили санкциями.

Видео: YouTube / Maxim Gorovoi, Владимир Евдокимов