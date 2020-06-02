Сейчас корабль принадлежит компании СТИФ.

Способное достроить "Северный поток-2" судно сменило владельца. Об этом свидетельствуют данные в Российском международном реестре судов. Ранее эксплуатирующей организацией для "Академика Черского" указывался "Газпром флот". Данные о собственники корабля нигде не указывались. Сейчас стало известно о том, что оно принадлежит Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду (СТИФ).

По данным "Ленты.ру", "Академик Черский" был приобретен дочерней фирмой "Газпрома" в 2015 году. По состоянию на 31 марта 2020 года СТИФ значился в группе "Газпрома". С начала апреля компания переехала из Самары в Петербург. Уставный капитал компании насчитывает 123 млн рублей. СТИФ занимается управлением недвижимости и арендой.

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Видео: YouTube / Maxim Gorovoi, Владимир Евдокимов