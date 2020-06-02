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Способное достроить "Северный поток-2" судно сменило владельца

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Сейчас корабль принадлежит компании СТИФ.

Способное достроить "Северный поток-2" судно сменило владельца. Об этом свидетельствуют данные в Российском международном реестре судов. Ранее эксплуатирующей организацией для "Академика Черского" указывался "Газпром флот". Данные о собственники корабля нигде не указывались. Сейчас стало известно о том, что оно принадлежит Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду (СТИФ). 

По данным "Ленты.ру", "Академик Черский" был приобретен дочерней фирмой "Газпрома" в 2015 году. По состоянию на 31 марта 2020 года СТИФ значился в группе "Газпрома". С начала апреля компания переехала из Самары в Петербург. Уставный капитал компании насчитывает 123 млн рублей. СТИФ занимается управлением недвижимости и арендой. 

В Дании рассказали о "единственном способе" остановить "Северный поток — 2".

Видео: YouTube / Maxim Gorovoi, Владимир Евдокимов

Теги: академик черский, газпром флот, северный поток-2
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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