Российский экипаж не хочет выдавать свою реальную цель плавания американской стороне.

Метания судна для завершения "Северного потока-2" объяснили санкциями. Об этом журналистам НСН рассказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Специалист уверен, что российский корабль регулярно меняет курс для того, чтобы избежать экономических ограничений со стороны Америки.

Игорь Юшков считает, что на самом деле трубоукладчик, как и раньше, следует до своей конечной точки в Балтийском море. Истинный пункт назначения не указывается, чтобы регулятор США не имел оснований заранее подвести судно под санкции. Это позволило бы иностранцам заблокировать его проход через проливы. Сейчас экипаж корабля зафиксировал своей точкой назначения город Находка. Из этого порта "Академий Черский" вышел в конце февраля. Экипаж предпочел не короткий маршрут через Суэцкий канал, а более долгий путь. Корабль обходит вокруг Африки. Эксперт предполагает, что уже через неделю корабль может оказаться у берегов Швеции. Тогда пунктом назначения может стать Калининград или Петербург. Сейчас корабль находится в проливе Ла-Манш. Он движется на север.

Игорь Юшков объяснил, почему "Академий Черский" не стремится оперативно попасть в Балтийское море. Это связано с тем, что работы трубоукладчик сможет продолжить лишь летом, когда в акватории меньше штормов.



Видео: Youtube/ Владимир Евдокимов