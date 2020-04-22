Корабль движется не в сторону конечного пункта маршрута.

Судно для завершения "Северного потока-2" заблудилось. К такому выводу пришли аналитики портала по отслеживанию судов Myshiptracking и Vesselfinder. Специалисты рассказали, что российский корабль "Академий Черский" дает противоречивые сведения относительно собственного маршрута следования. Сейчас трубоукладчик движется в противоположную сторону от той, которая указана в качестве пункта назначения. Эксперты полагают, что экипаж заблудился на карте.

Напомним, что конечным портом следования корабля указан египетский порт Порт-Саид, который находится вблизи Суэцкого канала. Портал по отслеживанию кораблей указывает на то, что "Академий Черский" вышел из испанского порта Лас-Пальмас (Канарские острова), движется вдоль атлантического побережья Португалии в сторону Франции и Великобритании.

Напомним, что "Академик Черский" куплен в 2015 году у Китая "Газпромом". У России судно считается единственным, способным достроить газопровод "Северный поток-2". Создание трубопровода пришлось приостановить из-за введенных американских санкций. Судно вышло из порта находки еще в мае. Эксперты полагали, что оно движется в Балтийское море.

Трубоукладчика "Академик Черский" берет под защиту "Ярослав Мудрый".

Видео: Youtube/ Владимир Евдокимов