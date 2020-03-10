Корабли направляются в Балтийское море.

Трубоукладчика "Академик Черский" берет под защиту "Ярослав Мудрый". Корабль идет в Балтику через Индийский океан в сопровождении российского сторожевика. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на перемещение боевых судов и экипажа судна "Газпрома".

Напомним, что "Академик Черский" будет заниматься строительством газопровода "Северный поток-2". Корабль стоял у берегов Шри-Ланки несколько дней, пока не взял курс на Суэцкий канал. С 6 марта экипаж отключил автоматическую систему передачи информации о своей дислокации. Одновременно с кораблем порт Шри-Ланки покинул "Ярослав Мудрый". Сторожевика ждут представители Балтийского флота танкер "Ельня" и буксир "Виктор Конецкий" в Аденском заливе.

Ранее способное достроить "Северный поток-2" судно приближается к Европе.

Видео: YouTube/Nord Stream 2, Владимир Евдокимов