"Фортуна" направилась в порт стоянки после работ на "Северном потоке 2"

Сейчас трубоукладчик находится в Висмаре.

Трубоукладчик "Фортуна" направился в порт стоянки после работ на "Северном потоке 2". Об этом рассказали журналисты "Интерфакса" со ссылкой на мониторинговые сведения. По данным СМИ, судно покинуло территорию проведения работ по достройке российского газопровода. Сейчас оно располагается в порту Висмара, в 170 километрах от порта стоянки, а также в 100 километрах от рабочей локации в исключительной экономической зоне ФРГ.

Напомним, что "Фортуна" работала над укладкой трубопровода в водах Германии с 11 декабря. Рабочие должны построить 2,6 километра газопровода по каждой нитке магистрали. Работы ведутся на глубине в 30 метров. Известно, что с 15 января следующего года трубоукладчик приступит к аналогичным работам в исключительной экономической зоне Дании.

Nord Stream 2 сообщила о возобновлении укладки "Северного потока — 2".

Фото: Межрегионтрубопроводстрой (Букин Владислав).