Дания усилит военное присутствие в Гренландии

В МИД страны рассказали о планах по учениям местного спецназа.

Дания летом усилит военное присутствие в Гренландии, разместив на острове неуточненное количество истребителей F-16 американского производства, два вертолета EH-101 и военный фрегат. Также власти страны усилят наземное патрулирование в регионе. Соответствующее заявление в широком доступе опубликовало местное правительство на сайте министерства по иностранным делам. Дополнительно в публикации говорится о планах Вооруженных сил провести зимние военные учения для спецназа.

Решение задач вооруженных сил в Гренландии летом будет усилено с помощью инициатив по увеличению присутствия и учений... Инициативы включают, среди прочего, следующее: ...размещение двух вертолетов, ...размещение фрегата, ...наземное патрулирование критически важной инфраструктуры, ...размещение F-16 в поселении Кангерлуссуак. сообщение МИД Дании

Руководитель внешнеполитического ведомства Гренландии Вивиан Моцфельдт указала, что вооруженные силы должны учиться выполнять задачи на острове и его окрестностях, так как этого требует нынешняя ситуация в сфере безопасности. К патрулированию территории будут привлечены гренландцы, проходящие военную службу.

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