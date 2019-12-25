Работами в водах ФРГ займется судно "Фортуна".

Стал известен трубоукладчик "Северного потока — 2". По данным навигационного предупреждения, которые распространили представители Федерального морского и гидрогеографического агентства Германии. Немцы отметили, что заниматься достройкой российского газопровода в водах Германии будет судно "Фортуна". Его экипаж займется подводными операциями на трубопроводе. Известно, что работы будут проводиться в Балтийском море, к югу от мелководного района Адлергрунд в период с 5 по 31 декабря.

Мониторинговый портал MarineTraffic заявляет, что в настоящее время "Фортуна" находится в немецком порту Висмар. Ранее журналисты Bloomberg со ссылкой на собственный источник сообщили, что для прокладки труб на морской территории ФРГ может использоваться "Академик Черский".

В Германии назвали сроки возобновления укладки "Северного потока — 2".

Фото: Pixabay.com