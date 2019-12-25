Для этого будет использоваться судно "Академик Черский".

В Германии назвали сроки возобновления укладки "Северного потока — 2". Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на официального представителя Морского и гидрографического агентства.

При возобновлении оператор СП-2, компании Nord Stream 2 AG, будет использовать судно "Академик Черский". Работы начнутся 5 декабря.

Ранее мы писали, что "Северный поток - 2" в будущем поможет экспортировать водород. Иностранные эксперты предлагают РФ помощь в создании необходимой инфраструктуры для проекта транспортировки данного вида топлива в Европу.

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