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В Германии назвали сроки возобновления укладки "Северного потока — 2"
Сегодня, 14:25
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matveyvn

В Германии назвали сроки возобновления укладки "Северного потока — 2"

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Для этого будет использоваться судно "Академик Черский".

В Германии назвали сроки возобновления укладки "Северного потока — 2". Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на официального представителя Морского и гидрографического агентства.

При возобновлении оператор СП-2, компании Nord Stream 2 AG, будет использовать судно "Академик Черский". Работы начнутся 5 декабря.

Ранее мы писали, что "Северный поток - 2" в будущем поможет экспортировать водород. Иностранные эксперты предлагают РФ помощь в создании необходимой  инфраструктуры для проекта транспортировки данного вида топлива в Европу.

Фото: pixabay.com

Теги: академик черский, германия, северный поток 2
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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