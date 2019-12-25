В ФРГ заявили, что "Северный поток - 2" в будущем поможет экспортировать водород. Об этом немецкие специалисты рассказали на конференции по климату, которая проходит на площадке Центра энергетики "Сколково". Иностранные эксперты предлагают РФ помощь в создании необходимой инфраструктуры для проекта транспортировки данного вида топлива в Европу.
В долгосрочном периоде - больше водородного сырья. Разумеется, будет переходный период, но в долгосрочном периоде - водородного
Карстен Зах, глава Министерства окружающей среды и ядерной безопасности Германии
Эксперт напомнил, что Евросоюз все больше интересуется поставками водорода. В этом вопросе правительство ФРГ видит большие перспективы по сотрудничеству с Москвой, так как РФ является одним из крупнейших поставщиков энергоносителей.
США не смогут помешать запуску "Северного потока -2".
Фото: Pixabay.com
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